'All star dinner party' al Sami in fiera

Continua il progetto ChefTable dello chef Cici Leonardo presso il Sami ristorante in fiera. Un nuovo evento da non perdere si terrà venerdì 9 settembre. Il talentoso chef questa volta proporrà un evento unico nel suo genere.

Un evento che dovrà figurare come una grande festa per dire grazie a chi, della propria terra, la Puglia, ne ha fatto il principale ingrediente. Per ringraziare chi ,pensa che ogni buona storia inizi da tavola e che non è solo una questione di gusto, ma di ingredienti e produzione.

Un concetto che prevede materia prima pugliese, biodiversità e territorio. La festa-evento vedrà insieme a lui altri giovani talentosi professionisti di foggia e provincia. Tra cui Rocco Naviglio, i ragazzi di 0881 Dante Santoro e Alessio Moffa e Mauro Petronella da Altamura.

Insieme daranno vita ad una cena degustativa che unirà pizza, panificazione e lievitati contemporanei salati e dolci con farine speciali e grani antichi all’alta cucina moderna. Un perfetto equilibrio tra l’essenza di chi ha vissuto le primizie della terra sin da bambino e La Sapienza della cucina gourmet e moderna, ma non solo. Una food experience Straordinaria grazie anche alle aziende sponsor partner di Arteagricola e Altamuradistilleries. La serata si svolgerà presso l’ampio giardino della struttura Sami , dove oltre al food e i cocktail ci sarà della musica di accompagnamento.