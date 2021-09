Aljazzeera e Frankie Hi Nrg live a San Marco in Lamis

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

San Marco in Lamis

Indirizzo non disponibile

Serata di grande musica a San Marco in Lamis, che domenica 19 settembre ospiterà il concerto degli Aljazzeera con Frankie Hi-Nrg.

L'evento si terrà presso la Villal Comunale e avrà inizio alle ore 21. Jazz e rap si incontrano in un viaggio fatto di contaminazioni musicali, dissonanze in rima, cortocircuiti geografici. Influenze afroamericane e mediorientali, tre parti di Torino e una di Aosta, agitate e agitanti. L’improvvisazione incalzante del fraseggio hip-hop sposa la libera improvvisazione di un jazz dal sapore maghrebino.



Ne deriva un’alchimia esplosiva che ha la verve del rock e l’eleganza del jazz. Frankie HI-NGR MC e AljazZeera mettono in scena una contaminazione senza eguali che rinnova i generi di provenienza, dove l’indignazione del rap diventa sottile e tagliente grazie alle melodie acide e rarefatte dei sassofoni, ai riff distorti del basso e ai ritmi sostenuti della batteria.