'Nel cognome che ho scelto': la storia di Alfredo Traiano nel nuovo documentario di Lorenzo Sepalone

Si chiama ‘Nel cognome che ho scelto’ ed è il documentario che parla della storia di Alfredo Traiano. Foggiano, 25 anni, Alfredo aveva 4 anni quando nel 2003 la sua mamma è stata uccisa dal marito con un colpo di pistola sparato alle spalle nella Chiesa della Beata Vergine di Foggia. Cresciuto con i nonni materni (“i miei supereroi” li ha sempre chiamati), una volta cresciuto ha deciso di cambiare il cognome prendendo quello materno. E da qui, da ciò che ha implicato questo cambiamento, parte il documentario di 15 minuti scritto e diretto dal regista e sceneggiatore Lorenzo Sepalone che verrà presentato in anteprima giovedì 8 giugno alle 18.30 presso ‘L’Altrocinema Cicolella’.

Il documentario è prodotto da ‘Sguardi Liberi’ per il progetto ‘Motore Ciak Azione’ organizzato dalla scuola media ‘Giovanni Bovio’ di Foggia in rete con la sede di Manfredonia dell’istituto ‘Michele Lecce’, vincitore del bando ‘Cinema e Immagini per la Scuola’ promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto ‘Motore Ciak Azione’, coordinato artisticamente dal pluripremiato regista foggiano Sepalone, ha promosso l’alfabetizzazione al linguaggio cinematografico consentendo agli studenti di acquisire competenze nel cinema attraverso lezioni teoriche ed esperienze pratiche. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di noti professionisti del cinema italiano, ha dato la possibilità agli alunni di conoscere e sperimentare tutte le fasi di una produzione audiovisiva, dalla scrittura alla post-produzione.

Dopo l’anteprima a Foggia, ‘Nel cognome che ho scelto’ sarà distribuito nei principali festival cinematografici.