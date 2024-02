Dall’Ariston al Teatro Verdi, dopo Sanremo Stefano Massini arriva a San Severo

La riflessione, l'impegno, un curriculum esplosivo fatto di letteratura, teatro, drammaturgia, reduce dal successo in terza serata a Sanremo, dove ha proposto ‘L’uomo nel lampo’, brano inedito di denuncia sociale sulle morti sul lavoro, sul palco del festival con Paolo Jannacci, figlio dell’indimenticabile Enzo. Parliamo del toscano Stefano Massini, che arriva in Puglia con ‘L'alfabeto delle emozioni’.

La prima data è in provincia di Foggia, il 13 febbraio a San Severo, al Teatro Verdi, con sipario alle 21. Il giorno successivo sarà al Teatro Piccinni di Bari.

Tradotto e rappresentato in oltre 30 Paesi, lo spettacolo è inserito nella stagione teatrale organizzata dal Comune di San Severo, attraverso il suo assessorato alla Cultura, guidato da Celeste Iacovino, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

“Ospitiamo uno straordinario e completo professionista – dichiarano il sindaco Francesco Miglio e l’assessore Iacovino – apprezzato da tutti. Massini è uno scrittore, drammaturgo, giornalista ed un personaggio televisivo davvero noto che trascinerà il nostro pubblico con i suoi racconti”.

I biglietti sono in vendita presso il botteghino del Teatro Comunale Giuseppe Verdi.

Stefano Massini, scrittore noto per i suoi racconti in tv del giovedì sera a ‘Piazzapulita’, in un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia…), trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro. Scorrono visi, ritratti, nomi, situazioni. Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore.