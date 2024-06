Ad Alberona la nona edizione della 'Notte romantica nei Borghi più belli d'Italia'

Per le vie del centro storico del borgo dauno, sabato 22 giugno a partire dalle 20.30 per il nono anno torna ad Alberona ‘la Notte Romantica’, evento organizzato dal circuito turistico ‘I borghi più belli d’Italia’ e dalla pro loco, e dedicato a tutti gli innamorati. Una serata a lume di candela per celebrare l’amore e il romanticismo, in uno scorcio del centro storico molto suggestivo, ovvero largo fontanella.

L’evento inizierà con un cooking show che permetterà di gustare le pietanze tipiche del posto accompagnate da ottimo vino, mentre a fare da colonna sonora ci sarà uno spettacolo musicale live, per dare la giusta atmosfera e rendere il tutto più magico.