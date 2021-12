Foggia accende l'albero tricolore, Babbo Natale regala dolci ai bimbi: così un anonimo augura buone feste alla città

È alto oltre 14 metri il nuovissimo albero di Natale in corso di allestimento a Foggia, davanti al pronao della villa comunale, in piazza Cavour. 14 metri di luci tricolore che si accenderanno questo pomeriggio alle 18 - fino alle 21 - per la gioia di grandi e piccini ai quali, per l’occasione, Babbo Natale distribuirà doni e dolciumi.

Ma la notizia è un’altra: l’albero, infatti, è il dono alla città di un foggiano che ha deciso di restare anonimo: “Ho avuto tanto da Foggia - spiega a chi ne conosce le generalità ma le custodisce gelosamente - ho deciso quindi di fare anch’io qualcosa per la comunità, per darle luce e sorriso in occasione del Natale. I miei concittadini lo meritano e meritano di tornare a sperare”.

Dd è lo stesso messaggio che verrà apposto accanto al maestoso abete: “Donato a Foggia da un anonimo cittadino - si legge - profondamente innamorato della sua comunità per augurarle un Santo Natale di bellezza, serenità e rinascita”.

Il riferimento è evidentemente ai patimenti ultimi che hanno segnato la città. Il dono anonimo si completa della natività e di un momento per i più piccoli, attesi da Babbo Natale che distribuirà loro dolci natalizi. Il pacchetto natalizio completo, insomma. Foggia è anche questa.