Al via la quarta edizione di Organ'aria

Giovedì 16 settembre 2021, alle ore 20, prende il via a San Giovanni Rotondo, presso la Chiesa Matrice di San Leonardo, la quarta edizione di Organ’Aria, itinerario concertistico alla scoperta degli organi della provincia di Foggia.

L'organista Luca Scandali, concertista e professore di organo presso il Conservatorio Rossini di Pesaro, suonerà il prezioso organo settecentesco recentemente restaurato dalla ditta Zanin di Codroipo.

La rassegna, organizzata dal Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia in collaborazione con la Fondazione Monti Uniti è stata ideata con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio organario del territorio. L'edizione 2021 prevede quattro appuntamenti: tre concerti (il 16.9 a San Giovanni Rotondo con Luca Scandali, il 20.9 in cattedrale a Foggia con Stefano Perrotta e il Quartetto Hyle, e il 22.9 a San Marco in Lamis con Enrico Viccardi) e un seminario didattico presso il Conservatorio di musica.



Gallery

L’ingresso alle manifestazioni è gratuito e consentito dietro presentazione del green pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...