Un pomeriggio in masseria per scoprire la bellezza dell’agricoltura sociale

Un pomeriggio ricco di attività per avvicinarsi e conoscere il mondo dell’agricoltura sociale e i risvolti occupazionali, inclusivi e di sviluppo che questo settore può offrire al territorio. Prosegue il cammino di 'stare insieme rende forti', il progetto finanziato dal gal Daunia rurale 2020 grazie al bando 2.3 'rete della Daunia rurale per l’innovazione e l'inclusione sociale delle categorie svantaggiate'.

Il progetto – che nasce dalla collaborazione tra le cooperative sociali agape (soggetto capofila), attivamente di San Severo, medtraining e ortovolante di Foggia - intende favorire, mediante un percorso di formazione specifico, l’orientamento al lavoro e la presa in carico di soggetti in fragilità sociale, in particolare persone con disabilità psichica segnalate dalle istituzioni competenti.

Nell’ambito dell’intervento, la cooperativa sociale ortovolante propone una serie di iniziative gratuite aperte a grandi e bambini che hanno l’obiettivo di sensibilizzare la comunità verso le potenzialità offerte dall’agricoltura sociale attraverso attività laboratoriali, visite alle aziende e degustazioni di prodotti enogastronomici. Per questo, il prossimo giovedì 5 maggio 2022, a partire dalle ore 15.30, l’azienda agricola biologica 'posta faugno' di San Paolo di Civitate accoglierà quanti vorranno vivere un’esperienza a contatto diretto con la natura, gli animali, l’agricoltura sociale.

Il laboratorio 'riconosci… senza guardare' intende rafforzare lo sviluppo dei sensi, tatto ed olfatto in particolare, facendo riconoscere le piante aromatiche e orticarie. Mentre 'più fiori per le api' vuole divulgare l’importante attività svolta dai laboriosi insetti impollinatori ed il loro prezioso contributo per la biodiversità. Il ciclo di laboratori - gratuiti e aperti a bambini, adulti e famiglie del territorio - si concluderà con un percorso enogastronomico con prodotti biologici e solidali realizzati nell’ambito dell’agricoltura sociale.

Per info e prenotazioni è possibile contattare: f.depasquale@reteoltre.it – 320.8676367.