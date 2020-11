Adventourbox: una visita virtuale alla scoperta di Troia

La visita virtuale verrà trasmessa attraverso la piattaforma Zoom e sarà possibile interagire con la guida turistica. Al termine della visita in diretta, riceverai una mail con le indicazioni per rivedere quando vorrai la visita anche a diretta conclusa (registrazione).



UN PO’ DI STORIA

Troia nasce come presidio militare del Catapano Bizantino Basilio Bogiano.

Fondata sulle ceneri dell’antica colonia romana Aecae, Troia diventa punto di riferimento per la cristianità in provincia di Foggia.

A Troia il vescovo viene scelto direttamente dal Papa e capi religiosi sono anche riferimenti civici.

Così nasce e si sviluppa la splendida Cattedrale romanica che incanta per il rosone in facciata che ricorda un merletto.



Scopriremo la storia e le tradizioni di questo luogo mistico meta da secoli di pellegrini, accompagnati dalla guida turistica Paolo delli Carri.



