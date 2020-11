Adventourbox: visita virtuale a Stornara

La visita virtuale verrà trasmessa attraverso la piattaforma Zoom e sarà possibile interagire con la guida turistica.

Al termine della visita in diretta, riceverai una mail con le indicazioni per rivedere quando vorrai la visita anche a diretta conclusa (registrazione).



UN PO’ DI STORIA

Stornara non ha monumenti rilevanti, ma ha uno comunità che ha creato arte dal nulla grazie ad un impegno costante.

Si tratta di Stramurales, il Parco dei Murales nato dal festival ideato e realizzato dall’associazione locale Stornara Life.

Grazie all’impegno dell’associazione, per tre anni consecutivi il piccolo borgo del tavoliere delle Puglie ha ospitato street artist nazionali e internazionali.



Questi hanno vissuto a Stornara per giorni lasciando sui muri ben 52 opere.

Scopriremo la storia e le tradizioni di questo luogo mistico meta da secoli di pellegrini, accompagnati dalla guida turistica Paolo delli Carri.



BIGLIETTERIA:

SERVIZI INCLUSI:

Visita in diretta con guida turistica attraverso piattaforma Zoom. Potrai rivedere quando vorrai la visita.



COSTI

€ 9.9 a dispositivo (pc, tablet o smartphone).



DISPONIBILITA':

Massimo 100 account.



CONTATTI:

Scrivici a info@trawellit.it oppure chiamaci allo +39 347 7220495 /+39 327 1727910