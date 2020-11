Adventourbox: visita virtuale alla scoperta della storia e delle bellezze di Manfredonia

La visita virtuale verrà trasmessa attraverso la piattaforma "Zoom" e sarà possibile interagire con la Guida Turistica.

Al termine della visita in diretta, riceverai una mail con le indicazioni per rivedere quando vorrai la visita anche a diretta conclusa (registrazione).



UN PO’ DI STORIA

Manfredonia venne realizzata dal figlio illegittimo di Federico II, Manfredi, a pochi chilometri da Siponto, antica colonia romana, sede vescovile e porto per l’oriente.

Dal XIII secolo la storia ha attraversato Manfredonia lasciandoci monumenti spettacolari come il Castello, la Cattedrale e la Chiesa di San Domenico.

Qui, dove ora è ospitato il Municipio, durante lo scavo di un’aiuola nel 1895 venne alla luce la cappella della Maddalena, con affreschi trecenteschi della Maddalena che depone Cristo.

Dai palazzi signorili, alle case basse di pescatori, fino al lungo mare; Manfredonia può essere visitata tutto l’anno.



Scopriremo la storia e le tradizioni di questo luogo accompagnati dalla guida turistica Giuseppe Frattarolo.



Visita in diretta con guida turistica attraverso piattaforma Zoom. Potrai rivedere quando vorrai la visita.



€ 9.9 a dispositivo (pc, tablet o smartphone).



Massimo 100 account.



Scrivici a info@trawellit.it oppure chiamaci allo +39 347 7220495 /+39 327 1727910