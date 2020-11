Adventourbox: viaggio virtuale nella città di Foggia

La visita virtuale verrà trasmessa attraverso la piattaforma "Zoom" e sarà possibile interagire con la Guida Turistica.

UN PO’ DI STORIA

La citta di Foggia nasce intorno all’anno 1000 per un evento miracoloso.

Un gruppo di pastori vede scintillare su una pozza d’acqua tre fiammelle e sotto di queste una tavola avvolta da 7 veli. Era la sacra icona della Madonna dei Sette Veli, l’attuale patrona di Foggia, ora conservata all’interno della Cattedrale romanica.

Dall’anno 1000 in poi, Foggia ha continuato ad espandersi ed arricchirsi per la sua posizione strategica e per la ricchezza delle terre che la circondano.



Scopriremo la storia e le tradizioni di questo luogo mistico meta da secoli di pellegrini, accompagnati dalla guida turistica Paolo delli Carri



SERVIZI INCLUSI:

Visita in diretta con guida turistica attraverso piattaforma Zoom. Potrai rivedere quando vorrai la visita.



COSTI

€ 9.9 a dispositivo (pc, tablet o smartphone).



DISPONIBILITA':

Massimo 100 account.



