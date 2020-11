Adventourbox: visita virtuale a Candela

La visita virtuale verrà trasmessa attraverso la piattaforma "Zoom" e sarà possibile interagire con la Guida Turistica.

Al termine della visita in diretta, riceverai una mail con le indicazioni per rivedere quando vorrai la visita anche a diretta conclusa (registrazione).



UN PO’ DI STORIA

Arroccata sul Subappennino Dauno, il borgo di Candela è un intreccio di vicoli e strade strette che l’hanno resa ideale per Babbo Natale.

Da diversi anni, nel mese di dicembre, Candela si colora a festa ospitando la “Casa di Babbo Natale“ nel settecentesco Palazzo Ripandelli.

Queste non sono le uniche attrazioni, perché abbondano le dimore nobiliari in stile Liberty.



Scopriremo la storia e le tradizioni di questo luogo accompagnati dall’operatore culturale Benito Quaglia.



SERVIZI INCLUSI:

Visita in diretta con guida turistica attraverso piattaforma Zoom. Potrai rivedere quando vorrai la visita.



COSTI

€ 9.9 a dispositivo (pc, tablet o smartphone).



DISPONIBILITA':

Massimo 100 account.



BIGLIETTERIA:

https://trawellit.it/.../adventourbox-visita-virtuale.../



CONTATTI:

Scrivici a info@trawellit.it oppure chiamaci allo +39 347 7220495 /+39 327 1727910