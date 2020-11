Adventourbox: visita virtuale a Borgo Incoronata

La visita virtuale verrà trasmessa attraverso la piattaforma Zoom e sarà possibile interagire con la guida turistica. Al termine della visita in diretta, riceverai una mail con le indicazioni per rivedere quando vorrai la visita anche a diretta conclusa (registrazione).



UN PO’ DI STORIA

L’ultimo sabato dell’aprile del 1001, quando Borgo Incoronata era un folto bosco, la Madonna apparve ad un conte che andava a caccia di cervi presso il fiume Cervaro.

Il Conte d’Ariano vide apparire su di una quercia la Vergine che, indicandogli l’Icona Nera tuttora venerata nel tempio, gli disse: “Io sono Maria Madre di Dio. Renderò celebre questo luogo con le grazie che concederò a quanti mi invocheranno con cuore sincero e filiale” chiedendogli di costruire una cappella in suo onore.

All’evento miracoloso partecipò anche un pastore di passaggio, Strazzacapa, che offrì alla Vergine un lume realizzato con l’olio che gli sarebbe dovuto bastare per un mese. Ancora oggi quel lume arde nel tempio che venne costruito prima dal Conte d’Ariano e poi rinnovato nel 1965 sotto la direzione dell’ing. Luigi Vagnetti di Roma.



Scopriremo la storia e le tradizioni di questo luogo mistico meta da secoli di pellegrini, accompagnati dalla guida turistica e ambientale abilitata Franca Palese.



BIGLIETTERIA:

SERVIZI INCLUSI:

Visita in diretta con guida turistica attraverso piattaforma Zoom. Potrai rivedere quando vorrai la visita.



COSTI

€ 9.9 a dispositivo (pc, tablet o smartphone).



DISPONIBILITA':

Massimo 100 account.



CONTATTI:

Scrivici a info@trawellit.it oppure chiamaci allo +39 347 7220495 /+39 327 1727910