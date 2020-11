Adventourbox: visita virtuale a Biccari

La visita virtuale verrà trasmessa attraverso la piattaforma "Zoom" e sarà possibile interagire con la guida turistica.

Al termine della visita in diretta, riceverai una mail con le indicazioni per rivedere quando vorrai la visita anche a diretta conclusa (registrazione).



UN PO’ DI STORIA

Biccari è definita da molti giornalisti e blogger “Un modello in Italia per l’attrazione turistica”. Il piccolo borgo del Subappennino Dauno è noto per gli originali servizi turistici come le “Case sugli alberi”, le “Bubble room”, l'”Atomo” e, in ultimo, l’enorme panchina a 950 metri di altitudine con vista sul Tavoliere e il Gargano.

Biccari nasce come presidio militare voluto dal Catapano Bizantino Basilio Bogiano, come ricorda la torre nel centro del borgo.

Oltre ad essere uno dei “Borghi Autentici d’Italia“, nel suo comprensorio abbraccia anche la cima più alta di Puglia: il Monte Cornacchia, alto 1.151 metri.



Scopriremo la storia e le tradizioni di questo luogo accompagnati dalla guida turistica Lorenzo Bianco.



SERVIZI INCLUSI:

Visita in diretta con guida turistica attraverso piattaforma Zoom. Potrai rivedere quando vorrai la visita.



COSTI

€ 9.9 a dispositivo (pc, tablet o smartphone).



DISPONIBILITA':

Massimo 100 account.



BIGLIETTERIA:

https://trawellit.it/.../adventourbox-visita-virtuale.../



CONTATTI:

Scrivici a info@trawellit.it oppure chiamaci allo +39 347 7220495 /+39 327 1727910