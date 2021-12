Adventourbox a San Severo, laboratorio agrocosmetico a km 0: "Crea il tuo scrub agli agrumi"

San Severo è una cittadina del Tavoliere delle Puglie, città d’arte dal 2006. Raimondo di Sangro, principe di Sansevero, figura poliedrica vi è vissuto nel '700: è stato un nobile, esoterista, inventore, anatomista, militare, alchimista, massone, mecenate, scrittore, letterato e accademico italiano, originale esponente del primo Illuminismo europeo di cui vestirai i panni con il Laboratorio di agrocosmesi.

Ci eserciteremo nelle sue abilità di alchimia in questo ??????????? ????????????? ? ?? ???? "???? ?? ??? ????? ???? ??????" . Guidati dalle sapienti mani delle fondatrici di Ekostè, azienda sanseverese di agrocosmesi, prepareremo uno scrub con i prodotti del territorio: gli agrumi del Consorzio Agrumario del Gargano. Sarà una coccola per noi o un regalo handmade per i nostri cari.

Il laboratorio verrà ospitato dal bellissimo contesto del polo polifunzionale Spazio Ripoli di San Severo.

ORARI

Inizio: Ore 17.00 presso Spazio Ripoli, San Severo FG

Conclusione: Ore 19:00 presso Spazio Ripoli, San Severo FG

DISPONIBILITA':

Posti limitati.

SERVIZI INCLUSI:

- esperta guida alla preparazione

- kit per creare lo scrub

BIGLIETTERIA:

- shorturl.at/nvzW2

- sede Trawellit: via Dante Alighieri, 6, Foggia (FG)

CONTATTI:

- info@trawellit.it

- 347 7220495

- 327 1727910

COSTI

€ 20,00 a persona

GRATIS per bambini da 0 a 6 anni.



Obbligo mascherina e Super Green Pass.