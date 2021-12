Adventourbox Lucera: dal museo Fiorelli ai presepi, visita guidata organizzata da Trawellit

Lucera è stata prima una colonia romana, poi con Federico II colonia saracena e, infine, epicentro della transumanza.

Domenica 02 gennaio alle ore 17:00 tra le strade e i monumenti di Lucera potrai osservare come una città evolve in oltre 2.000 anni perché la storia ci ha lasciati monumenti che vanno dall'epoca romana all'ottocento, passando dall'epoca medievale, scoprendo come vi viveva un imperatore.

Conoscerai il Museo Civico G. Fiorelli dove è conservata un'opera elogiata persino da Umberto Eco ma non solo.

Tra i tanti reperti che narrano la storia di Lucera, vedrai la statua di una Venere marina, opera che ha delle "sorelle" conservate ai Musei Capitolini di Roma e agli Uffizi di Firenze.

Al termine della visita guidata ti aspetterà un ricco apericena presso il ristorante 4KET che cerca di promuovere i piatti tipici della nostra amata Puglia riscoprendo i sapori della cucina delle nostre nonne e non solo.

La visita a Lucera sarà condotta da una guida turistica abilitata e storico dell'arte di Trawellit.

L'evento è in collaborazione con la Delegazione FAI di Foggia.

ORARI

Inizio: Ore 17:00 presso la Cattedrale di Lucera FG

Conclusione: Ore 20:00 presso il ristorante 4KET Lucera (FG)

DISPONIBILITA':

Posti limitati.

SERVIZI INCLUSI:

- tour con guida turistica abilitata

- ingresso Museo Fiorelli

- apericena

BIGLIETTERIA:

https://trawellit.it/product/adventourbox-lucera-visita-guidata-museo-civico-apericena-domenica-02-gennaio-2022/

- sede Trawellit: via Dante Alighieri, 6, Foggia (FG)

CONTATTI:

- info@trawellit.it

- 347 7220495

- 327 1727910

COSTI

€ 29,90 a persona

GRATIS per bambini da 0 a 3 anni, ridotto a € 19,00 per bambini dai 4 ai 12 anni.



Obbligo mascherina e Super Green Pass.