Adventourbox a Foggia: visita guidata e degustazione dolci natalizi

Farai un viaggio nel tempo camminando nel centro storico di Foggia come un Pastore transumante, per scoprire le storie che si nascondono tra i palazzi storici, sia pubblici che privati. Domenica 19 dicembre alle 17:00 parteciperai a una visita guidata che ti condurrà dal palazzo Longo di via Fuiani, abbandonato ma vivacizzato da una galleria d'arte urbana spontanea, fino alla sede di Trawellit. Passeggiando conoscerai i luoghi di culto e di potere di Foggia, le vie principali del centro (via Arpi e via Le Maestre). Con una guida turistica abilitata ripercorrerai i fasti di Palazzo Dogana, epicentro della transumanza, e del Palazzo di Federico II ormai scomparso.

Al termine della passeggiata mangeremo insieme presso la sede di Trawellit srl tanti dolci natalizi della tradizione della Provincia di Foggia a cura di Only Food APS.

ORARI

Inizio: 17,00 presso Chiesa dei Santi Guglielmo e Pellegrino, Foggia FG

Conclusione:

Ore 19:30 presso la sede di Trawellit srl, Via Dante Alighieri 6, Foggia

DISPONIBILITA':

Posti limitati.

SERVIZI INCLUSI:

- tour con guida turistica abilitata

- degustazione dolci natalizi con Eccellenze di Capitanata

BIGLIETTERIA:

- https://trawellit.it/product/adventourbox-foggia-visita-guidata-degustazione-dolci-natalizi-domenica-19-dicembre-2021/

- sede Trawellit: via Dante Alighieri, 6, Foggia (FG)

CONTATTI:

- info@trawellit.it

- 347 7220495

- 327 1727910

COSTI

€ 19,90 a persona

GRATIS per bambini da 0 a 6 anni.

L’evento è gratuito per i bambini da 0 ai 6 anni.



Obbligo mascherina e Super Green Pass.