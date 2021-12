Adventourbox Bovino: visita guidata alla scoperta del borgo

Bovino è una città d’arte, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano nonché uno dei “Borghi più Belli d’Italia“. Con le sue strade lastricate di sassi di fiume, gli stretti vicoli e i secolari monumenti realizzati per la sua posizione strategica vivremo un pomeriggio da Antico Romano.

Domenica 05 dicembre alle 17:00

Perdendosi tra i vicoli di Bovino capita di scorgere panorami mozzafiato che spaziano dal Tavoliere al Gargano, sino ai boschi dei Monti Dauni.

Ma il Borgo, oltre agli scorci panoramici, conserva tanti monumenti che narrano una storia millenaria. Visiteremo, infatti, la splendida cattedrale romanica, il castello e il Museo Civico Nicastro, dove è conservata una sfinge di epoca romana, accompagnati da una guida turistica abilitata.

ORARI

Inizio: Ore 17.00 presso la Pro Loco di Bovino FG

Ore 19.00 presso la Cattedrale di Bovino, Piazza Duomo, 71023 Bovino FG

DISPONIBILITA':

Posti limitati.

SERVIZI INCLUSI:

- tour con guida turistica abilitata

BIGLIETTERIA:

- https://trawellit.it/product/adventourbox-bovino-visita-guidata-museo-civico-mercoledi-05-gennaio-2022/

- sede Trawellit: via Dante Alighieri, 6, Foggia (FG)

CONTATTI:

- info@trawellit.it

- 347 7220495

- 327 1727910

COSTI

€ 10,00 a persona

GRATIS per bambini da 0 a 6 anni.

Obbligo mascherina e Super Green Pass.