AdvenTourBox: apertura straordinaria del Castello di Torremaggiore e visita virtuale

APERTURA STRAORIDNARIA

I luoghi della cultura sono chiusi al pubblico, ma aperti alla tecnologia!

Per questo, grazie alla disponibilità del Comune di Torremaggiore, potremo visitare virtualmente il borgo e, in via eccezionale, entrare all'interno del Castello Ducale.



La visita virtuale verrà trasmessa attraverso la piattaforma Zoom e sarà possibile interagire con la guida turistica facendo domane e richiedendo inquadrature specifiche.

Al termine della visita in diretta, riceverai una mail con le indicazioni per rivedere quando vorrai la visita anche a diretta conclusa (registrazione).



UN PO’ DI STORIA

Nata dall'aggregazione dei profughi di Fiorentino e Dragonara con gli abitanti del casale abbaziale di Terra Maggiore, Torremaggiore è spesso ricordata per la vicinanza con Fiorentino, borgo di origine bizantina in cui morì Federico II nel 1250.



Ma non è l'unica attrattiva perché il centro storico, cosiddétto codacchio, è ricco di palazzi signorili e dettagli che conducono allo splendido Castello Ducale sorto intorno ad una torre normanna e trasformato in residenza rinascimentale dai duchi Di Sangro.



Grazie alla disponibilità del Comune di Torremaggiore, il Castello Ducale aprirà eccezionalmente le sue porte per svelare la cappella privata e la sala del trono con gli splendidi affreschi seicenteschi.

Scopriremo la storia e le tradizioni di questo luogo mistico meta da secoli di pellegrini, accompagnati dalle guide turistiche Isabella Faienza e Mariangela Pappani.



BIGLIETTERIA:

https://trawellit.it/.../adventourbox-visita-virtuale.../



SERVIZI INCLUSI:

Visita in diretta con guida turistica attraverso piattaforma Zoom. Potrai rivedere quando vorrai la visita.



COSTI

€ 9.9 a dispositivo (pc, tablet o smartphone).



DISPONIBILITA':

Massimo 100 account.



CONTATTI:

Scrivici a info@trawellit.it oppure chiamaci allo +39 347 7220495 /+39 327 1727910