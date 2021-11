'I Simpson non mi avevano previsto': Adelmo Monachese in scena con il suo spettacolo al Piccolo Teatro Impertinente

Il Piccolo Teatro Impertinente di Foggia ospita questo fine settimana la stand-up comedy “I Simpson non mi avevano previsto” di Adelmo Monachese, apprezzato scrittore e comedian satirico foggiano.

Sabato 13 novembre, alle ore 21.00, e domenica 14, alle ore 19.00, il noto autore di Lercio, Smemoranda, Calciatori Brutti, Libreriamo e Il tascabile, torna alla Piccola Compagnia Impertinente con il suo nuovo monologo all’insegna del politicamente scorretto e dell’intelligente ironia dissacrante in cui riannoda i fili dalla chiusura dei teatri alla più stretta attualità, non mancando di fare il punto sulla “situazione” foggiana.

Di recente Adelmo Monachese è stato inserito dal magazine GQ nella rosa dei possibili candidati alla seconda edizione del comedy show “LOL – Chi ride è fuori”, con un elogio al suo “saper adattare la stand up alla realtà che lo circonda per modernizzare la tradizione comica del sud d’Italia seguendo la regola di Troisi del ricomincio da tre: fare ridere, pensare e crescere con il pubblico”.

Dopo il successo di “I cuochi TV sono puttane”, “Io Taggo tu Cita” e lo special di San Valentino “L’amore è una pantera che viene dall’inferno”, Monachese propone dunque un nuovo lavoro nato dalla sperimentazione di Love Jokes, la tre giorni di stand up sorta proprio nel piccolo teatro foggiano a ottobre 2020.

“Ospitiamo la stand-up comedy, come già successo negli anni passati, nella nostra Sala bianca di Via Castiglione 49 – spiega Pierluigi Bevilacqua, direttore artistico della Piccola Compagnia Impertinente -. Adelmo Monachese ha già collaborato con la nostra compagnia, scrivendo per noi ‘Attentato al piccolo principe’, tratto dal suo omonimo libro, messo in scena nel 2017 e riproposto al Teatro Giordano nel marzo del 2019. Da sempre la PCI si apre a nuovi generi e offre i propri spazi per il talento di autori e attori che operano in città e in provincia e in questa occasione – annuncia - la collaborazione con Monachese si rinnova nell’ambito della stagione 2021-22 che avrà due appuntamenti nel periodo di Natale”.

Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri: 329/3848435 e 0881/1961158 o scrivere all’indirizzo mail: info@piccolacompagniaimpertinente.com.

ADELMO MONACHESE

Ha collaborato con Lercio.it e Smemoranda.it. Collabora con Calciatoribrutti.com, Libreriamo.it e Acidolattico.org. Ha scritto dal 2014 al 2016 su Libero Veleno, l’inserto satirico domenicale del quotidiano Libero. Il suo sito personale e canale Youtube è: Ofalo.it. La sua pagina Facebook è: Mon.Ade Libri.

Ha pubblicato Un anno di cose che non fanno ridere (ebook, 2012), I cuochi tv sono puttane (2015) Attentato al Piccolo Principe (2017) e Nel calcio la palla è quadrata e altri 500 luoghi comuni sul calcio al contrario (2019). È all’interno della antologie: Almanacco Luttazzi della nuova satira italiana (Feltrinelli, 2010), Un anno Lercio (Rizzoli, 2014), Inchiostro di Puglia (Caracò, 2015) Lercio, Lo sporco che fa notizia (Shockdom edizioni) e I giorni alla finestra (ebook, 2020).

Ha scritto e realizzato il monologo di stand up comedy “I cuochi TV sono puttane” tratto dal suo primo libro, andato in scena dal dicembre 2016 in più di trenta repliche in giro per l’Italia. Ad Aprile 2018 ha scritto e realizzato il reading “Come preparare un attentato al Piccolo principe e altri grandi classici”. Ha partecipato nel 2013 al programma di Rai3 dedicato alla scrittura “Masterpiece” classificandosi al decimo posto su 5000 partecipanti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...