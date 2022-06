Ad Apricena arriva 'Stessi battiti': ospiti il regista Gasparro ed il maestro Padula

“La storia di un ragazzo che vuole far diventare il suo sogno una realtà nonostante le mille insidie” questa è la trama in breve del nuovo film firmato dal premiato regista torinese Roberto Gasparro. Le musiche sono del giovanissimo compositore apricenese Carmine Padula, ormai collaudato compositore di musica per film (ultimo grande successo la sua fatica per la serie Rai 'La Sposa').



E proprio ad Apricena, il 2 luglio, ci sarà la proiezione del film con la partecipazione straordinaria del regista Roberto Gasparro che presenzierà alla serata a risponderà alle domande del pubblico insieme al giovanissimo compositore. Diverse sono le maestranze foggiane che hanno collaborato al film, Padula infatti ha coinvolto diversi musicisti della capitanata tra cui l’orchestra Suoni del Sud (coordinata dal maestro Gianni Cuciniello), la cantante Aurora Corcio, l’ingegnere del suono Matteo Giammario ed il clarinettista Pietro Mummolo.



La serata è possibile grazie all’amministrazione comunale di Apricena, promossa dal sindaco Antonio Potenza e dall’assessorato alla bellezza di Anna Maria Torelli e Carla Antonacci.