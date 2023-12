Luci in Piazza Cavour, l'albero accende il Natale a Foggia

L'albero è stato già esposto in Piazza Plebiscito a Napoli conquistando i cittadini partenopei

Il Natale a Foggia è ufficialmente partito. Con una cerimonia sobria e davanti a una piazza quasi gremita, l’accensione dell’albero di Natale in una piazza Cavour meno gremita del previsto, ha dato il via al programma di festività organizzate dalla Amministrazione Comunale.

Sarà il primo Natale per la nuova sindaca Maria Aida Episcopo che ha anche rivelato un aneddoto riguardante l’albero di Natale: “È stato già esposto in Piazza del Plebiscito a Napoli e fu molto apprezzato dai cittadini, la cui tradizione natalizia splende e risplende di anno in anno”.