Torna l'Accadia Blues: tra giorni all'insegna della grande musica. Chiusura con Niccolò Fabi

La vita di ognuno è ancorata, da un lato, alla solida immutevolezza del passato e dall’altro all’evanescente incognita del futuro. In questo viaggio l’essere umano percorre la sua via su un filo sottile, in un inconsapevole equilibrio precario, messo continuamente a repentaglio da ogni minimo essere o... non essere.

Tuttavia bisogna continuare a camminare perché ogni via è fatta per essere percorsa e la vita, pur con tutti i suoi trabocchetti e inganni, resta pur sempre la più bella.

Questo è ciò che abbiamo provato e (speriamo) imparato in questi mesi imprevedibili.

Ed è anche il racconto e il senso del manifesto e dell’edizione 2020 di Accadia Blues, trasformato in arte da Manola Cerquetti (da un’idea della direzione artistica).

Quest'anno va così....quella che pochi mesi fa era auspicata "aggregazione" ora è pericoloso "assembramento", e stupisce ancora come cambiare un termine, per definire la stessa cosa, possa modificarne la percezione.

Per cui l'edizione numero undici di Accadia Blues, sarà, purtroppo, limitata nel numero di concerti e nel numero di spettatori.

Ma sia l'Amministrazione di Accadia che la direzione artistica (Moody Jazz Cafè e Elisabetta Manella) hanno voluto organizzarla, per dare forza e continuità a uno dei pochi presidi di attrazione culturale che resistono in questo meraviglioso territorio dei Monti Dauni, un pò troppo spesso dimenticato dalle attenzioni di "genitori" distratti da altri figli più alla moda.

I concerti saranno tre, uno per giorno e si terranno nel suggestivo Rione Fossi di Accadia.

Si comincia il 6 agosto con i PIOMBO A BLUES, è l'incontro di quattro amici e straordinari musicisti (Daniele Sepe, Gennaro Porcelli, Gigi De Rienzo e Mario Insenga) mossi da una passione comune, quella per il Blues. Ma non il Blues di maniera, raffinato, didattico, sempre più spesso celebrato come un rito di "santoni" e destinato a un pubblico di "iniziati". La loro idea è quella di un Blues "volgarizzato", che riporta al centro dell'attenzione la sua anima "laica" e popolare, un Blues ignorante e arrogante, crudo, senza fronzoli e senza gesti plateali.

Un super gruppo, che ha avuto collaborazioni prestigiose, da Pino Daniele a Edoardo Bennato.

Si prosegue, il 7 agosto, con un artista internazionale e unanimemente considerato uno dei più importanti musicisti africani viventi, BABA SISSOKO. Insieme ai suoi eccezionali MEDITERRANEAN BLUES, il grande polistrumentista del Mali, offrirà la sua sintesi tra blues e ritmi africani, alla ricerca delle origini nella grande Madre Terra, in cui il Mediterraneo diventa un punto di incontro tra culture diverse.

Si conclude, l’8 agosto, con il concerto di uno dei migliori e più raffinati cantautori italiani Niccolò Fabi, che si esibirà in una versione acustica in duo con un altro eccezionale cantautore Pier Cortese. Questo tour, in versione acustica e limitata nella produzione, è stato voluto fortemente dall’artista per non perdere il contatto, iniziato lo scorso autunno con tanti concerti sold out, con i suoi appassionati fan. Continuerà, pertanto, la presentazione del suo ultimo disco Tradizione e Tradimento (prodotto dallo stesso Fabi, con Pier Cortese e Roberto Angelini) da cui è tratto il primo singolo “Io sono l’altro”, brano vincitore del Premio Amnesty, Voci per la Libertà 2020.

In concomitanza del Festival Accadia Blues 2020 verrà allestita, presso il Museo Civico di Accadia, la mostra di scultura “DI VINO” dell’artista Giorgio Butini (https://www.giorgiobutini.it/). In tale occasione sarà presentato il prototipo de “La Madonna del Carmine”, opera scultorea di 32 mt che verrà posta sul monte Crispignano di Accadia, legata al progetto “Energy Innovation”.

L’accesso avverrà solo tramite prenotazione dei biglietti sul sito Eventbrite:

6 agosto 2020 | Piombo a Blues

7 agosto 2020 Baba Sissoko & Mediterranean Blues

8 agosto 2020 Niccolò Fabi (duo acustico) con Pier Cortese

Altre info su: accadiablues.it