La regista Alice Rohrwacher a Foggia ospite dell'Accademia delle Belle Arti

A Foggia arriva la regista Alice Rohrwacher. Definita dalla stampa di settore “il più grande talento cinematografico che ci sia in questo momento in Italia” e in concorso a Cannes con ‘La Chimera’, sarà nel capoluogo dauno mercoledì 7 giugno alle 17, ospite di uno degli incontri di 'riparAzioni: dialoghi d’arte, cultura e società', progetto dell’Accademia delle Belle Arti di Foggia.

A dialogare con la regista sarà Federica Lucchesini, esperta di pedagogia e una delle anime della rivista ‘Gli Asini’. Tema dell’incontro, la “possibilità di mettere in luce le contraddizioni della contemporaneità attraverso lo sguardo laterale” delle ‘minoranze’ protagoniste delle sue pellicole. Al termine, a pochi passi dall'Accademia, in piazza Raviola, il pubblico potrà avere accesso all'opera ‘Pulpito e altre figure’ di Flavio Favelli, realizzata nell'ambito del progetto di ‘riparAzioni’ con componenti industriali e arredi urbani dismessi e articolata in una serie di ‘palchi’ di altezze e dimensioni differenti sui quali salire e parlare liberamente. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Chi è Alice Rohrwacher.

Nata a Fiesole nel 1981, ha esordito alla regia dopo alcune prove come sceneggiatrice, montatrice e co-regista con il documentario ‘La Fiumara’ nel 2011. Suo primo lungometraggio è stato ‘Corpo celeste’ nel 2011: presentato alla ‘Quinzaine des Réalisateurs’, al festival di Cannes le è valso il ‘Nastro d’argento’ come miglior regista esordiente. Con ‘Le meraviglie’, vince il ‘Gran Prix Speciale della Giuria’ a Cannes nel 2014 e acquisisce una notorietà internazionale. Del 2018 è ‘Lazzaro felice’ con cui vince, sempre a Cannes, il premio come miglior sceneggiatura. La sua passione per il documentario non si spegne e torna a rivelarsi nel 2020 con il corto ‘Omelia contadina’ codiretto con JR e nel 2021 con ‘Futura’, diretto insieme a Pietro Marcello e Francesco Munzi. Realizza nel 2023 il cortometraggio ‘Le pupille’ che è stato selezionato nella cinquina finale dei premi Oscar e nello stesso anno termina ‘La Chimera’, con cui è in concorso al festival di Cannes 2023.