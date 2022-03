Torna a Foggia 'L'abbracciata collettiva' per l'autismo: lo sport strumento per abbattere ogni tipo di barriera

L'evento “Abbracciata collettiva” nasce con lo scopo di avvicinare più persone possibili alla disabilità e in particolare all’autismo e ai disturbi mentali gravi. L'abbracciata collettiva si terrà in tutto il territorio nazionale, nei giorni 2 e 3 Aprile 2022 in occasione della giornata mondiale dell'autismo.

L'evento consisterà in una maratona natatoria di 30 ore (dalle 07.30 del 2 Aprile alle 13.30 del 3 Aprile). Ogni partecipante potrà contribuire nuotando, galleggiando, stando in corsia per un minimo di 15 minuti insieme ai nostri ragazzi che svolgono durante l'anno la Terapia Multisistemica in Acqua (Tma metodo Caputo-Ippolito).

Tutti i partecipanti comunicheranno il proprio nome ed i metri percorsi in vasca all’assistente bagnante. I metri percorsi in vasca rappresenteranno simbolicamente il tentativo di avvicinarsi alle problematiche delle famiglie dei bambini con disturbo dello spettro autistico. Un modo per condividere con loro, una piccola parte del percorso della loro vita, un modo per “ab-bracciare” le loro cause finalizzate al riconoscimento dei diritti dei loro bambini speciali, spesso negati. Un segno di vicinanza e di condivisione attraverso lo sport che riesce ad abbattere le barriere e a rendere tutti uguali. In particolare, il nuoto e l’attività in acqua, attraverso la Tma metodo Caputo Ippolito, offre grandi opportunità di integrazione e di rieducazione.

L'evento sarà realizzato in contemporanea nazionale tra le principali città d'Italia che aderiranno all’iniziativa. La somma raccolta, detratti i costi per l'organizzazione dell'evento, sarà devoluta interamente alle famiglie dei ragazzi autistici, per offrirgli la possibilità di effettuare la Tma (Metodo Caputo-Ippolito) durante l'anno. Così facendo si cercherà di ridurre il costo mensile che le famiglie si trovano a pagare per garantire la terapia ai propri figli.

Ogni partecipante, se ne ha conoscenza, potrà stabilire direttamente a chi devolvere il proprio contributo. Così come ogni famiglia dei nostri bambini e ragazzi speciali, potrà portare all'evento il maggior numero di partecipanti che, nuotando, contribuirà a sostenere i costi della famiglia stessa.