Aaron Brooks Live at La Traccia Nascosta

Dopo un periodo di pausa, La Traccia Nascosta torna ad ospitare sul suo palco musicisti dal mondo con Aaron Brooks (U.S.A.) – Folk/Rock/Psychedelic



“..Aaron Brooks, l’ex cantante cantautore dell’acclamata rock band psichedelica americana Simeon Soul Charger (U.S.A.), è un artista poliedrico capace di trasportare con la sua musica il pubblico in un viaggio ancestrale durante i suoi concerti.



Dal 2018 inizia una carriera solista come singer-songwriter e chitarrista nella band di Aaron Brooks del suo ultimo album solista HOMUNCULUS. Torna in tour in Italia dopo due anni di assenza, presentando uno spettacolo in duo con il chitarrista Christian Draghi, chitarrista e cantante nel power trio Doctor Cyclops, con cui incide tre dischi e gira l’Europa in occasione di numerosi tour.



Vi aspetta uno spettacolo live eclettico con una ricerca di suoni tra cinematografica, psichedelia americana, malinconia e paesaggi orchestrali…”



L’evento si svolgerà secondo le disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, controllo obbligatorio green pass. Ingresso con contributo d’ingresso di 3,00 euro per i Non Soci.