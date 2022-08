A San Giovanni Rotondo la prima notte bianca dei bambini

Si terrà a San Giovanni Rotondo dal 19 al 21 agosto il primo grande evento dedicato ai bambini, di sera. L'iniziativa fatta di giochi, animazione, attrazioni, colori e musica, prevede anche spettacoli di magia ed illusionismo, balli, giochi, sculture di palloncini, baby dance e gonfiabili.

Cultura e legalità con Kamishibai-il Teatro di carta: la storia di pomodorino interpretata da Christian Palladino e illustrata dalle magiche mani di Maria Giovanna Germano-Progetto Fa Call/ cantieri di innovazione sociale. In una dimensione di fantasia, sogno e semplicità.

Faranno da cornice alle serate food truck enogastronomici provenienti da molte regioni italiane, per la prima volta avremo la possibilità di degustare le migliori pietanze tipiche di diverse regioni. Saranno presenti gli istruttori di Skate di a.s.d Zia Lucia, l’associazione con il 'Prova anche tu' si impegnerà a mettere a disposizione 2-3 istruttori che daranno la possibilità a tutti i bambini di avvicinarsi a questo fantastico sport.

Venerdi 19, prima serata in compagnia di sbandieratori e trampolieri. Sabato 20 non mancherà la musica della cartoon cover band per i più piccoli, che proporrà le sigle di tutti i cartoni animati più famosi, spingendo il pubblico a cantare e a ballare. Domenica 21 tanta bella musica in compagnia della New Beat Different pop rock music anni 70-80-90.

Ingresso gratuito alle 18.