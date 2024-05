Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

A Pietramontecorvino nasce la Settimana Identitaria 2024, una rassegna culturale ricca di eventi volti a promuovere e valorizzare l'area dei Monti Dauni, e in particolare l'ultracentenaria tradizione del Pellegrinaggio al sito archeologico di Montecorvino in onore di Sant'Alberto, patrono del piccolo borgo dei Monti Dauni.

Una processione che affonda le radici sin dal 1889 quando, secondo la tradizione, Sant'Alberto apparve in sogno a due donne e disse loro che, per far cessare la siccità che stava mettendo in ginocchio l'agricoltura, la popolazione avrebbe dovuto compiere un pellegrinaggio fino a Montecorvino, dove nasceva la Cattedrale che ospitò il Santo. Centinaia i devoti che ogni anno percorrono i 7 chilometri a piedi, ad accompagnare il santo, i palii, che sono lunghi tronchi di legno avvolti da foulard di diversi colori. L'edizione 2024 della settimana identitaria si svolgerà dal 7 al 19 maggio. I turisti avranno anche la possibilità di avere una guida a disposizione per una visita nel borgo antico di Terravecchia, Pietra che rientra tra "I Borghi più Belli d'Italia", siete tutti invitati!