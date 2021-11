Colloquia apre il sipario con A-Men di Walter Leonardi: ingresso gratuito fino a esurimento posti

Venerdì 26 novembre 2021, alle ore 20:30 (sipario) nell’Aula Magna “Valeria Spada” dell’Università degli Studi, in via Caggese 1, Walter Leonardi (Terzo Segreto di Satira) aprirà la tredicesima edizione di Colloquia, il festival delle idee organizzato annualmente dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, con lo spettacolo teatrale “A-Men. Gli uomini, le nuove religioni e altre crisi”. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Mascherine e green pass obbligatori. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming sulle piattaforme youtube e facebook della Fondazione.

Walter Leonardi

Scende in campo nel '94 e lavora in teatro, cinema, televisione; in pratica, tranne che nel circo, in tutte le discipline dello spettacolo. Per i primi quattro anni lavora in teatro con Giorgio Barberio Corsetti, poi in televisione con Paolo Rossi, Serena Dandini e diventa protagonista in due serie di grande successo per ragazzi: Life Bites (2007-2013 Disney Channel) e Maggie e Bianca (2015-2017 Rai Gulp). Nel 2013 è protagonista de “La luna su Torino” film di Davide Ferrario. Ha collaborato con Caterpillar, trasmissione di punta di RADIO RAI2, producendo, scrivendo e interpretando la web serie Chiacchierpillar, primo road movie della radio italiana.

È costantemente in giro con suoi spettacoli di cui è autore, regista e interprete. Tra le ultime produzioni: “A-Men”, “Fondamentalmente avevamo voglia di vederci”, “Coma quando fuori piove”, spettacolo teatrale vincitore de I Teatri del Sacro 2017. Per il cinema, recentemente è stato protagonista del primo film de Il Terzo Segreto di Satira “Si muore tutti democristiani” (maggio 2018) e coprotagonista dell’ultimo film di Ligabue “Made in Italy” (Gennaio 2018).

Lo spettacolo

Un uomo in cerca d’idee per risolvere la propria crisi. Uno spettacolo calato nei nostri anni: d’incertezze psicologiche ed esistenziali, ricerche ansiogene di nuove identità e di riferimenti stabili. A metà strada tra il teatro d’immagine e la stand-up comedy, “A-Men” racconta la disperazione di un attore comico che prende atto della propria crisi davanti al pubblico e decide di fuggire via dal palco. Questo spettacolo è il suo viaggio di riavvicinamento a una vita vivibile e forse anche al teatro. Un racconto sempre in bilico fra ironia, dramma e poesia; un racconto tanto visionario quanto realistico e attuale. Chiacchiere da bar e invettive feroci completano questo spettacolo che Walter Leonardi ha scritto con Carlo Giuseppe Gabardini, con la collaborazione di Paolo Li Volsi. La versione short che andrà in scena a Foggia dell'omonimo spettacolo teatrale, vincitore del Kilowatt Festival e che dal 2014 ha girato le principali piazze italiane, è stata riadattata ad hoc per gli spazi non teatrali. Una resa più agile in grado però di restituire tutta la grazia leggera, la comicità intelligente, l'atmosfera sospesa dello spettacolo teatrale, sapendosi adattare a qualsiasi luogo e contesto.

Per informazioni su programma, location e ospiti, visitate il sito www.festivaldelleidee.it.