'À la manière de Vivaldi': Suoni del Sud ospita l'Orchestra Soundiff

“À la manière de Vivaldi” è il titolo del concerto sinfonico che venerdì 15 dicembre vedrà l’Orchestra Soundiff ospite della Seconda stagione concertistica della Ico Suoni del Sud. Prima esperienza di orchestra giovanile pugliese, la Soundiff è una riconosciuta realtà emergente di successo che nasce a Barletta. Al Teatro Giordano di Foggia proporrà un quasi tutto Vivaldi, con l’eccezione del 'Concerto grosso op 6 n.4 in Re Maggiore' di Arcangelo Corelli. Mentre del compositore veneziano si ascolteranno il 'Concerto per archi in sol minore RV157', 'Concerto per violoncello e orchestra in Si Minore RV424', concerto per violino e orchestra 'Il Favorito', e doppio Concerto per violino, violoncello e orchestra in si bemolle RV 547.

Un programma accattivante che vedrà il violinista Domenico Masiello e il violoncellista Daniele Miatto nelle vesti di solisti. “Dopo il successo dell’opera lirica e dello spettacolo dedicato alla Disney, torniamo con rinnovato entusiasmo alla grande classica facendoci guidare dal genio del Prete Rosso – annuncia Gianni Cuciniello, responsabile di Suoni del Sud – e immergendoci in quell’universo affascinante che è l’epoca barocca”. La Seconda stagione concertistica è organizzata dall’Ico 'Suoni del Sud' in collaborazione con il Teatro Umberto Giordano e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia.

La direzione artistica è di Ettore Pellegrino, mentre il direttore stabile è Benedetto Montebello. L’inizio dell’evento è alle 20.30, mentre l’ingresso in teatro è alle 20. Si accede con abbonamento o biglietto acquistabile al botteghino a partire da un’ora prima del concerto. Per informazioni: 324.5912249.