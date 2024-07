Torna 'Suonincava', grandi nomi sul palco delle cave di Apricena

Dire Straits Legacy, Massimo Ranieri, Boomdabash, Eugenio Bennato, Roberta Palumbo e Carmine Padula per un omaggio al grande Matteo Salvatore, oltre ad una serata a sorpresa dedicata ai giovani. Questo il nutrito programma di Suonincava 2024, il festival che si terrà da 19 a 24 agosto nella cava Dell'Erba di Apricena. Antonio Potenza, neo rieletto sindaco di Apricena, ha voluto alzare l'asticella chiamando nomi del panorama musicale che abbracciano tutte le età, puntando a far crescere sempre di più un evento che attira migliaia di turisti. I concerti sono tutti con posto a sedere e i costi non graveranno sulle casse comunali essendo l'accesso a pagamento.