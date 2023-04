Riecco il 'Danza in Puglia', il concorso nazionale organizzato dai Mercati Città La Prima: 1000 iscritti e una giuria internazionale

Sta per partire la quinta edizione del Concorso nazionale Danza in Puglia, organizzato dai Mercati di Città La Prima, con la supervisione artistica di Roberto Procaccini. Un evento che, di anno in anno, continua a crescere in termini di importanza e di numero di iscritti.

Il concorso, che ha subìto anche due anni di stop causa Covid, quest'anno conta circa mille iscritti che si cimenteranno in balli e coreografie che verranno valutati da una giuria internazionale, sui generi classica, moderna, contemporanea, hip hop, videodance, reggaeton e breakdance.

Supportati, quest'anno da tre diverse realtà imprenditoriali, ' Pullege', 'L'Egiziana' e 'New Life Fitness Center'.

Il 'Danza in Puglia' nasce dalla volontà di valorizzare le eccellenze del territorio pugliese, ricco di scuole di formazione, insegnanti talentuosi e allievi promettenti.

Per questa esigenza organizza momenti di confronto tra danzatori di tutte le età, insegnanti e coreografi, mette a disposizione prestigiose borse di studio ma anche visibilità ed occasioni lavorative.

Numerosi talenti hanno vinto borse di studio di spessore nazionale ed internazionale nelle strutture artistiche e nelle compagnie di danza più prestigiose del mondo: Peridance Capezio Center (New York), Broadway Dance Center (New York), Caterina Rago Dance Company (NewYork), Lax Studio (Paris), Barcelona Ballet Project (Barcellona). Opportunità di crescita e visibilità sono state assegnate anche ai coreografi che più si sono distinti in occasione del concorso, ricevendo contratti lavorativi, workshops e classi durante il 'Danza in Puglia' Summer Camp che si tiene nel mese di Luglio, collaborazioni e apertura Concerti ed Eventi di artisti del calibro di Clementino, The Kolors, Gemelli Diversi, Gabriele Cirilli e Michele Placido in occasione dell’evento estivo

“Orgogliosi della Nostra Terra”, oltre alla partecipazione come corpo di ballo del videoclip di Fulminacci e di importanti produzioni come Land Ho di Roma.

Nelle sue ultime edizioni, il 'Danza in Puglia' ha stabilito le sue radici nel territorio di Foggia, terra di grande arte e passione, ma ancora priva di costanti momenti di confronto e di crescita.