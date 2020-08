Libera ricorda i fratelli Luciani: il 9 agosto la commemorazione nei pressi della stazione di San Marco in Lamis

9 agosto 2017, 9 agosto 2020. 'Questa terra è Casa nostra' è il grido che vogliamo continuare a lanciare il 9 agosto, presso la stazione di San Marco in Lamis, a partire dalle 8, sottolineando e rilanciando la bellezza come strumento per contrastare la violenza.

Sono passati tre anni dalla strage mafiosa in cui Luigi e Aurelio Luciani, cittadini e lavoratori esemplari, hanno perso la vita. In questi tre anni, di certo, non è passata la disperazione e la rabbia che ha colto senza preavviso la famiglia di Luigi e Aurelio e la cittadinanza intera.

Allo stesso modo non è passato il desiderio di verità e di giustizia portato avanti con l’impegno profuso dai familiari, dalle organizzazioni cittadine e provinciali riunitesi nel presidio di Libera San Marco in Lamis.

E’ necessario consolidare ancor di più l’impegno civico per contrastare le organizzazioni mafiose, richiamare cittadine e cittadini, soprattutto giovani, all’importanza di creare e rinsaldare il senso di comunità, di appartenenza alla nostra terra e difenderne luoghi, principi, storie, tradizioni. Questo giorno, per noi, non è pura e semplice celebrazione e ci invita a rinsaldare la consapevolezza che serve per creare memoria collettiva e identitaria sulla vicenda umana che oggi ricordiamo, al fine di costruire una casa degna di essere abitata dalle nostre figlie e dai nostri figli.

La commemorazione con la deposizione delle corone e la celebrazione eucaristica sarà svolta nel rispetto del distanziamento sociale. La cittadinanza è invitata.