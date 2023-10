Alla scoperta del mondo scout, tra valori ed esperienza: 'Open Day' per i ragazzi della città

Indirizzo non disponibile

Vuoi provare un’avventura nei boschi? Sei curioso di sapere cosa fanno veramente gli scout? Hai sempre voluto esserlo ma non sai da dove iniziare?

Domenica 5 novembre gli scout del Foggia 3 dell’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici (della Federazione dello Scautismo Europeo – FSE) della parrocchia di San Francesco Saverio hanno organizzato una 'Open Day' aperto a tutti i ragazzi della città.

Dalle 11.30 fino alle 12.30 nel piazzale antistante la parrocchia gli scout accoglieranno tutti i bambini e i ragazzi con giochi, canti e numerose altre attività: tutto quello che serve per conoscere da vicino il mondo dello scoutismo. Nella stessa giornata i responsabili del gruppo incontreranno i genitori per illustrare le modalità di incontro, formazione e impegni relativi ai diversi gruppi divisi per età: Lupetti e Coccinelle (8-11 anni), Esploratori e Guide (12-16 anni), Rovers e Scolte (16-21 anni).

L’Associazione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici (della Federazione dello Scautismo Europeo – FSE) si è costituita in Roma nel 1976. Scopo dell’Associazione la formazione religiosa, morale e civica dei giovani, attraverso l’utilizzazione del metodo autentico e nello spirito del Movimento scout, ideato e realizzato dal fondatore dello scautismo Lord Baden Powell, nella tradizione dello scautismo cattolico italiano.

Lo scoutismo è caratterizzato da un metodo educativo ed un codice comportamentale non formale, il cui fine ultimo è di dare la possibilità ai giovani di diventare buoni cittadini, responsabilmente impegnati nella vita del loro paese e predisposti ad essere futuri cittadini del mondo volenterosi di migliorare la propria società e sostenitori convinti della fratellanza tra i popoli.

Si basa su un semplice codice di valori di vita (la Legge scout), sul principio dell’imparare facendo, che delinea la crescita personale degli individui tramite l’esperienza attiva e partecipata, sulla metodologia di attività per piccoli gruppi, che sviluppa la responsabilità, la partecipazione e le capacità decisionali e sulla sfida di offrire ai giovani attività sempre stimolanti ed interessanti.

“Attraverso esperienze variate e attrattive, come l’avventura nei boschi e all’aria aperta – spiega il capo gruppo del Foggia 3 Mauro Marone - diamo ai bambini, ai ragazzi e ai giovani adulti la possibilità di partecipare allo sviluppo di tutte le loro potenzialità, di impegnarsi nella società e di partecipare in modo responsabile alla costruzione dell’avvenire”.