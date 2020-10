'100 pagine di Foggia', la centenaria storia rossonera raccontata attraverso i libri

Erano tante le iniziative che il Comitato 'Rossoneri per Sempre', nato dalla libera iniziativa di liberi tifosi, aveva in calendario per celebrare, in maniera sobria ed indipendente dalla storia contemporanea del club, un secolo di vita del calcio foggiano. Gli effetti della pandemia, dal lockdown fino alle crescenti ed incalzanti limitazioni di questi giorni, hanno imposto ed impongono un passo indietro, perché priverebbero le iniziative stesse del gusto della condivisione e della partecipazione della gente. Non erano questi i presupposti, non possono esserlo e, pertanto, non avrebbe senso proseguire ugualmente in qualcosa che rasenterebbe il non consentito. Può esserci e ci sarà, però, un momento di sobrio ripasso della storia del Foggia, attraverso le testimonianze, la voce e la partecipazione di alcuni tra coloro che hanno fattivamente contribuito a tramandare la tradizione rossonera, imprimendo su carta momenti indelebili del secolo che è stato.

'100 pagine di Foggia' è un incontro tra autori che si terrà giovedì 22 ottobre alle 16.30 presso la Sala Fedora del Teatro 'Umberto Giordano'. I libri come protagonisti di una “tavola rotonda” che, il Comitato Rossoneri per Sempre, intende diffondere utilizzando i canali di comunicazione a sua disposizione e sfruttando le sinergie con l'emittenza locale, allo scopo di dare l’opportunità a tutti di assistere ad un dibattito che si terrà, comunque, nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza e delle disposizioni anti-Covid già concordate con le autorità competenti. In particolare, visto il numero esiguo e contingentato di ingressi consentiti, è prevista per la manifestazione la diretta televisiva dell’emittente Foggia Tv che, il Comitato Rossoneri per Sempre, intende ringraziare per l’immediata disponibilità dimostrata.

A prender parte al confronto, anche a distanza, alcuni tra i più autorevoli firmatari di opere che continueranno ad “abitare” le librerie e gli scaffali di tanti appassionati. Da Franco Ordine a Filippo Santigliano, da Domenico Carella a Giovanni Cataleta, da Alberto Mangano a Pino Autunno. Tanti gli interventi ‘a distanza’ in scaletta in un pomeriggio letterario che vorrà ribadire come il calcio ed il Foggia siano un fenomeno sociale della città, prima ancora che agonistico e sportivo. Nel corso dell’evento, anche la presentazione di un souvenir da collezione, un cimelio realizzato per fissare ancor meglio, nel tempo, una ricorrenza che, comunque, resta storica per la storia del calcio foggiano.