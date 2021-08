I 100 anni di Assuntina, la super 'zia' di San Marco in Lamis e dell'Azione Cattolica. Dal Papa gli auguri personali per il suo esempio di fede e carità

Ha compiuto 100 anni il 27 luglio 2021, Assunta Bonfitto.

Per tutti ‘Zia Assuntina’, la centenaria di San Marco in Lamis ha tagliato il traguardo del secolo di vita e quest’anno quello delle 65 tessere dell’Azione Cattolica, di cui, nella Città dei Due Conventi, è la rappresentante più longeva e con più presenze, per dirla in gergo calcistico.

Parenti, amici, conoscenti, chiesa e istituzioni, le hanno reso omaggio con una cerimonia celebrata nella chiesa di Sant’Antonio di Corso Matteotti.

Testimonianza di fede e di carità, la zia delle zie sammarchesi ha ricevuto dal Vaticano un augurio speciale, la pergamena firmata da Papa Francesco. Dall’Azione Cattolica la tessera speciale numero 100, in segno di stima, affetto e riconoscenza. “Per noi è un faro e un esempio” dicono di lei i fedeli.

Nonostante l’età e qualche acciacco qua e là, zia Assuntina è una donna forte e lucida. Ricorda tutti gli avverbi a memoria, strofe e poesie di una volta, che anche nel giorno del suo 100esimo compleanno, ha recitato davanti alle persone più care.

Non ha mai smesso di dispensare consigli ai suoi nipoti, ai quali vuole un mondo di bene. Ha fatto dell’amore per gli altri la sua ragione di vita; grazie a lei in tanti si sono avvicinati all’Azione Cattolica.

Da una pandemia all’altra, dalla ‘Spagnola’ al Covid, Zia Assuntina rappresenta la storia di una comunità, quella di San Marco in Lamis, che deve tanto alla sua onnipresenza, generosità e giovialità.

La sua tenacia e perseveranza, gli occhi sorridente e lucidi, il volto segnato dal tempo, la gioia per il traguardo dei 100 anni, rappresentano oggi la parte più bella della Capitanata, quella che guarda indietro, ai suoi uomini e alle sue donne migliori, per costruire un futuro ricco di fede e di valori.