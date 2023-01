A Zapponeta la sua mensa scolastica a km 0 grazie ai fondi del Pnrr

Il Comune di Zapponeta si aggiudica un altro finanziamento nell’ambito dei Pnrr. Zapponeta, grazie ai fondi del Ministero dell’Istruzione, potrà infatti realizzare una nuova mensa per gli alunni delle scuole locali.

Ad annunciarlo il Sindaco dott. Vincenzo Riontino, che con parole fiere ed orgogliose ha dato la buona novella, attraverso un video sui social: “È stato ammesso a finanziamento, dal Ministero dell’Istruzione, il nostro progetto per la realizzazione del nuovo plesso da adibire a mensa scolastica.

È indescrivibile la soddisfazione nel veder raggiungere i risultati, che dimostrano come l’impegno, il lavoro e i sacrifici, fatti ogni giorno, con tutta la mia squadra, non sono vani ma pagano sempre”.

Per l’Amministrazione guidata dal giovane Sindaco Riontino si tratta dell’ennesimo finanziamento vinto in poco più di 12 mesi, grazie ai quali Zapponeta si appresta ad avere nei prossimi anni nuove strutture e servizi che spaziando dall’ambito sociale, allo sport e all’urbanistica, innoveranno ulteriormente il suo volto.

La costruzione di una mensa, fornita di ogni comfort, rientrerà tra queste, grazie alla quale i pranzi saranno preparati direttamente in loco e a km 0.

“Una rivoluzione!”, conclude il Sindaco.