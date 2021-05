Zapponeta nella storia: è 'Bandiera blu' per il quarto anno consecutivo: "E' una notizia fantastica"

Zapponeta, per la quarta volta consecutiva nella storia, è ufficialmente Bandiera Blu 2021. Quest’anno 17 sono i Comuni in tutta la Puglia ad ottenere il riconoscimento, di cui solamente 3 in provincia di Foggia: oltre a Zapponeta, Peschici e le Isole Tremiti.

“Oggi è una giornata fantastica. Siamo riusciti a vederci riconfermato un riconoscimento importante per il nostro paese. Con la bandiera blu la nostra comunità continua ad avere un lustro non indifferente nel panorama nazionale, europeo e mondiale. Zapponeta resta a far parte di un circuito internazionale, che la riconosce come una località turistica balneare di eccellenza. Stiamo lavorando sodo per far raggiungere tanti obiettivi alla nostra terra. Questa è una riaffermazione che ci continua a rendere orgogliosi e pieni di gioia per l’impegno che ogni giorno mettiamo in campo. Stiamo incanalando il nostro paese nella giusta direzione, consegnandogli anche quest’anno una grande opportunità. Sì, perché in un periodo particolare come quello che stiamo attraversando, questo riconoscimento rappresenta ancor di più un valore aggiunto per la nostra comunità. Noi stiamo dando il massimo, e i risultati sono evidenti”.