Torna la Workexperience 'Eurocamp2027', la "palestra di progettazione" promossa dall'Unifg dedicata ai programmi europei

Si è svolta ieri mattina la conferenza stampa di presentazione della V edizione della Workexperience "Eurocamp 2027" (Bruxelles, 8-12 aprile 2024), iniziativa promossa e organizzata dall’Area Terza Missione e Grandi Progetti di Ateneo. La Workexperience è organizzata come una “palestra di progettazione”, presso la Sede della Regione Puglia a Bruxelles, con l’obiettivo formativo di ideare, strutturare e candidare progetti innovativi ai Programmi Europei in collaborazione con stakeholders del Territorio ma non solo. La #Workexperience 'Eurocamp2027' (Bruxelles dall'8 al 12 aprile 2024) vedrà la partecipazione di 16 discenti tra studenti e dottorandi di ricerca dell'Università di Foggia che avranno la possibilità di acquisire le competenze fondamentali relative alle tecniche di progettazione europea e di gestione operativa dei progetti internazionali da far valere sui fondi comunitari e nazionali per la coesione territoriale finalizzati alle opportunità del Pnrr.

"Sono molto lieto di presentare questa iniziativa che è stata costruita per offrire ai partecipanti un’esperienza immersiva nella progettazione europea finalizzata a fornire strumenti specialistici innovativi a carattere trasversale e indicazioni sulle strategie europee di sviluppo sostenibile utili per maturare e rafforzare le competenze professionali indispensabili per cogliere le principali opportunità offerte dai bandi e dai programmi nazionali ed europei. Ringrazio tutti i partners che a vario titolo sostengono questa iniziativa testimoniando concretamente l'importanza di quel rapporto sinergico tra istituzioni fondamentale per imprimere un persistente impulso allo sviluppo culturale, economico e sociale del Territorio", ha dichiarato il Rettore, prof. Lorenzo Lo Muzio.

L’Europrogettista è una professione in costante crescita in grado di affiancare efficacemente le associazioni no profit, gli enti pubblici e le aziende private nella ricerca di finanziamenti europei da destinare a progetti di diversa natura e scopo. E’ una figura decisamente interessante alla quale si chiede assoluta competenza in diversi campi, con il costante obbligo di rimanere sempre aggiornato sulla normativa e sui nuovi regolamento dei bandi EU. Il laboratorio di euro progettazione introdurrà i discenti alle tecniche di euro-progettazione, spiegando come funzionano i programmi di finanziamento dell’Unione europea e in che modo è possibile rispondere alle call for proposal dell’Ue. Verranno approfondite le tecniche di progettazione, che potranno poi essere applicate su qualsiasi programma di finanziamento. Il laboratorio utilizzerà una metodologia fortemente interattiva, con l'alternarsi di lezioni frontali, presentazioni di alcuni dei principali programmi di finanziamento europei da parte di esperti e funzionari della Commissione europea supportate da esercitazioni pratiche e simulazioni.

"Nel corso degli anni abbiamo assistito a un processo di valorizzazione delle conoscenze riconoscendo la loro importanza e la loro spendibilità nel sistema produttivo. Dal riconoscimento del potenziale della conoscenza è stata concettualizzata la knowledge economy un sistema economico in cui la produzione di beni e servizi si basa principalmente su attività ad alta intensità di conoscenza che contribuiscono al progresso dell'innovazione tecnica e scientifica. In questo contesto, il dottorato di ricerca (PhD) è generalmente il più alto livello di istruzione accademica. Il suo scopo è quello di applicare ricerca avanzata alle istituzioni del settore pubblico e privato, in qualsiasi campo professionale. ll piano formativo dei corsi di dottorato dell’Università di Foggia si avvale di competenze multidisciplinari e di numerose collaborazioni internazionali, nonché del coinvolgimento delle imprese, tra queste Gruppo Telesforo - Universo Salute SRL, con un investimento di ben 5 borse di dottorato che rientrano nei D.M. 351 e 352/2022, al fine di promuovere ricerca e pratica innovative attraverso un confronto ricco e articolato e aumentare il potenziale di ricerca e la competitività delle aziende e delle imprese in Italia e in Europa. Ricordo che due dottorande co-finanziate dal Gruppo Telesforo - Universo Salute SRL parteciperanno alla Workexperience “Eurocamp 2027", ha dichiarato la prof.ssa Annamaria Petito, Coordinatrice del Dottorato di Ricerca in Neuroscience and education.

Gli incontri di “#Eurocamp2027”, ideati dall'Area Terza Missione e Grandi Progetti dell’Università di Foggia insieme ai diversi partner del progetto, sono indirizzati soprattutto a coloro che non hanno mai presentato proposte progettuali, per referenti o responsabili di organizzazioni/enti /gruppi informali che si preparano a presentare progetti, per animatori Territoriali, formatori, operatori attivi in diversi settori, per liberi professionisti che intendono sviluppare o rafforzare delle nuove competenze multidisciplinari (open innovation, think design, ecc.), promuovere la partecipazione a gruppi di lavoro locali, favorire la costruzione di partenariati sovranazionali, incrementare il numero di proposte progettuali presentate sul territorio sui bandi di finanziamento europei; · consolidare la propria capacità di contribuire alla costruzione dei programmi europei.

"Il percorso dottorale rappresenta il punto più elevato e qualificante della formazione universitaria post-lauream. Questa iniziativa è particolarmente significativa perché si pone l'obiettivo importante di fornire ai dottorandi la possibilità di acquisire competenze di alto livello che possano favorire la capacità di attrarre risorse per le attività di ricerca. L'auspicio è che attraverso queste progettualità si possa dar vita a nuove sinergie con gli stakeholder locali anche al fine di una compartecipazione al nuovo bando dottorati innovativi del Pnrr", ha dichiarato il prof. Giuseppe Troiano , Delegato rettorale ai dottorati di ricerca e alla strategia HR. Alla conferenza stampa sono intervenute, altresì, la Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, e l'Assessore comunale alla cultura Alice Amatore che nei rispettivi interventi hanno sottolineato l'importanza del dialogo con le Istituzioni europee per la realizzazione di progetti finalizzati alla crescita e allo sviluppo della città di Foggia e del territorio nonché per la promozione di una cultura circolare di rete a beneficio della collettività.

La Sindaca ha colto l'occasione, altresì, per confermare pieno sostegno dell'Amministrazione comunale all'Università per la realizzazione di progetti innovativi capaci di implementare le risorse già disponibili con quelle che potranno derivare dalla competitività a livello europeo. Tra i partners intervenuti anche il Presidente della Camera di Commercio di Foggia, Damiano Gelsomino e, in rappresentanza del gruppo Telesforo, Elisabetta Palma e Alfredo Nolasco che hanno evidenziato l'importanza della cooperazione tra Università, Istituzioni e Imprese dal quale dipende buona parte del sviluppo socio-economico di un Paese. Solo attraverso un sistema integrato può essere garantita una crescita sia in termini economici che sociali creando un circolo virtuoso in costante crescita. All'iniziativa erano altresì presenti la prof.ssa Mariantonietta Fiore Delegata rettorale all'internazionalizzazione e gli studenti e i dottorandi che parteciperanno alla Workexperience "Eurocamp 2027.