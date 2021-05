Aeroporti di Puglia stronca l'idea Wizz Air per il Gino Lisa: "L'aeroporto di Foggia può ospitare aeromobili fino a categoria C"

"L'aeroporto di Foggia può ospitare aeromobili fino a categoria C. Gli AirBus 321 di Wizz Air sono di categoria superiore. Quindi, le limitazioni operative al momento non consentono le operazioni con quel tipo di aeromobili che loro hanno. Per il futuro vedremo". Così Patrizio Summa, direttore Progetti Speciali di Aeroporti di Puglia, stronca l'idea Wizz Air per il Gino Lisa nel corso di una conferenza stampa dedicata all'attivazione di otto nuove rotte da Bari compresi i voli per Abu Dhabi, la rotta più lunga, con un aeromobile in più nella base del 'Karol Wojty?a'.

L'ipotesi non era peregrina, considerato che era annoverata tra le compagnie low cost dotate di velivoli adatti alla nuova pista già in uno studio tecnico di Angelo Stilla dell'associazione Mondo Gino Lisa risalente al 2015 ('Possibilità di avere i voli low-cost su una pista da 1.800 metri'), appendice allo studio targato Vola Gino Lisa a firma dell'ingegnere Giuseppe Petracca. Per la precisione, all'epoca si parlava di una flotta di 63 A-320.

L'invito ad una conferenza stampa in cui sarebbero state annunciate "importanti novità che riguardano la compagnia aerea ed Aeroporti di Puglia", a poco più di un mese dall'operatività dello scalo del capoluogo dauno, ha stuzzicato la curiosità anche in quel di Foggia.

"Guardiamo alla Puglia come a un unico bacino", ha detto George Michalopoulus, chief commercial officer Wizz Air. "Vi inonderemo di entusiasmo - gli ha risposto il direttore Summa - la Puglia è pronta ad accogliervi e a contribuire a tutte le iniziative necessarie per poter sviluppare ulteriormente questo nostro rapporto". Definisce la compagnia un interlocutore serio.

Wizz Air ha utilizzato i 12 mesi di pandemia per investire, e non si è mai fermata. Oggi conta 140 aeromobili che diventeranno 300 entro il 2026 e opera in più di 170 aeroporti. Negli ultimi sei mesi ha annunciato anche 3 rotte su Brindisi

FoggiaToday ha chiesto allora se per caso ci fossero state interlocuzioni rispetto all'operatività del Gino Lisa. L'impressione, per quanto, lo ribadiamo, non fosse all'ordine del giorno, è che non avessero parlato proprio di Foggia. "Noi siamo aperti a tutte le destinazioni", ha risposto George Michalopoulus, a meno di limitazioni operative.

"Il dialogo è aperto. Per esempio, a Brindisi fino a sei mesi fa non operavamo, quindi da parte nostra c'è una totale apertura". Gli chiediamo se la compagnia potrebbe essere interessata a Foggia e preferisce non entrate nel merito, "però, come discorso generale - aggiunge - dal momento che non ci sono delle limitazioni operative, non c'è nessuna ragione per non esserlo". E qui interviene Summa, integrando la risposta: le limitazioni operative ci sono.

Ma i voli Wizz Air sono operati anche con velivoli Airbus A320 da 180 posti (in foto) e velivoli Airbus A320neo da 186 posti, proprio come si diceva nello studio del 2015. Foggia, insomma, dovrebbe rinunciare agli aerei della flotta che possono atterrare sulla pista di Palese, ma si accontenterebbe. Lo stesso dicasi per compagnie che operano su Bari con velivoli più piccoli come EasyJet.

Oggi il presidente del comitato Vola Gino Lisa, Sergio Venturino, si domanda solo come mai si annunci il potenziamento di Bari e Brindisi e "a 72 giorni dalla data dell'operatività dell'aeroporto di Foggia non ci sia ancora una conferenza stampa".

Lui ci mette la mano sul fuoco: "Sono sicuro che partiranno i voli". E perché ne sia così certo è presto detto: "Altrimenti perché avremmo speso 14 milioni di euro? Avevamo una pista di 1400 metri che bastava alla Protezione Civile, ai charter e all'aviazione generale". Se non si attivassero voli low cost, insomma, sarebbero soldi pubblici buttati.