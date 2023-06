Primo volo internazionale dal Gino Lisa, il Foggia-Mostar è realtà: “Molti commenti positivi”

In meno di un’ora, il primo volo internazionale dall’aeroporto Gino Lisa è atterrato a Mostar, in Bosnia.

Dopo il primo volo su Catania due giorni fa, oggi è partita la nuova tratta operata dalla compagnia Lumiwings, che collega Foggia anche con Milano Malpensa e ora Linate nel weekend, Torino e Verona.

Soddisfatto il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile: “Abbiamo raccolto molti commenti positivi”, fa sapere. La società scommette sul turismo religioso.

Si parte per la destinazione a soli 25 chilometri da Medjugorje il mercoledì e il sabato. Oggi, a bordo del volo inaugurale, c’erano anche 25 passeggeri del pellegrinaggio organizzato da Gtours, tour operator di Foggia che sta promuovendo anche pacchetti per il mare in Bosnia. Anche altre agenzie hanno predisposto offerte combinate.

La provincia di Foggia esulta per i nuovi collegamenti. Il Comitato Vola Gino Lisa e la community Mondo Gino Lisa hanno seguito decollo e atterraggio. Presto potrebbe arrivare anche una nuova tratta, ma per ora vige il massimo riserbo.