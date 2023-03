Strano volo notturno dal Gino Lisa alla Moldavia: “Tutto nella norma”

Insolito volo, la notte scorsa, da Foggia a Chi?in?u. Un Boeing 737 della Lumiwings, la compagnia che opera i collegamenti dall’aeroporto Gino Lisa, è decollato intorno alla mezzanotte ed è atterrato due ore dopo in Moldavia. I foggiani che lo hanno visto passare sulle loro teste si sono incuriositi.

Ha volato ad una quota di 24mila piedi che, di norma, si mantiene per tratte brevi, quando l’aereo sale e atterra nel giro di poco tempo. Seguendo la rotta, verso i Balcani, si poteva semmai presumere che l’aeromobile stesse andando a Belgrado, da dove era arrivato lo scorso 27 settembre una volta concluso il contratto di noleggio con la compagnia di bandiera serba. Ma ha proseguito il suo viaggio.

A parte l’orario abbastanza anomalo, nella Moldavia, confinante con l’Ucraina, soffiano venti di guerra, e l’inusuale destinazione di un volo partito da Foggia ha suscitato qualche interrogativo e congetture.

L’aeromobile, un Boeing 737-7K2, è il secondo arrivato in città, parcheggiato nel piazzale di sosta in caso di evenienza. Il mistero è presto svelato seguendo i suoi viaggi su ‘Flightradar24’, applicazione che monitora i voli in tempo reale: Lumiwings sta operando dei collegamenti tra Verona e Chisinau per conto di Air Moldova, e ha impiegato l’aeromobile della sua flotta di base a Foggia. “Tutto nella norma”, fanno sapere da Adp, e dalla compagnia greca confermano: “Semplicemente, volerà per un periodo da Chisinau”.