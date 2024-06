Rispolverato il progetto del Volo dell’Angelo sui Monti Dauni: l’Amministrazione cambia, ma il sogno di volare resta

Il Comune di Panni ci riprova e rispolvera il progetto del ‘Volo dell’Angelo’.

La Giunta comunale guidata dal sindaco Amedeo De Cotiis, lo scorso 26 giugno, ha approvato l’atto di indirizzo per la realizzazione di un impianto aereo ludico-sportivo ‘zip-line’.

Ha dato mandato al responsabile del Settore Tecnico, l’architetto Michele De Cotiis, di predisporre gli atti necessari per acquisire manifestazioni di interesse relative alla realizzazione dell’opera.

L’avviso pubblico terrà conto dell’area e degli atti amministrativi già approvati con delibera di Consiglio comunale a novembre del 2020, quando il sindaco era Pasquale Ciruolo.

È anche il sogno della nuova Amministrazione che “intende proporre delle strategie concrete di rilancio e sviluppo del turismo montano a lungo termine che ricade all’interno del comprensorio del Sub-Appennino meridionale tra i territori compresi nella valle del Cervaro”, si legge nell’atto che ricalca quasi integralmente la delibera risalente a circa quattro anni fa.

Del resto, era stata approvata all’unanimità. Maggioranza e opposizione, all’epoca, concordavano sul progetto.

“Da una attenta analisi territoriale che ha evidenziato punti di forza e debolezza dell’attuale modello di sviluppo turistico locale si propone di attuare degli investimenti strategici che possono influire positivamente sull’incremento della proposta turistica attuale e sul consolidamento del tessuto imprenditoriale, agricolo, artigianale, sportivo, enogastronomico e ricettivo”, si legge ancora in premessa.

Si osserva come l’attuale mercato turistico sia sempre più dinamico e le evoluzioni sempre più rapide.

“Le previsioni nei prossimi 10 anni ipotizzano un orientamento verso un turismo tematico quale turismo religioso, enogastronomico, montano e naturalistico”. In quest’ottica, si argomenta, il territorio dei Monti Dauni e, nello specifico, quello locale pannese, devono recuperare “non solo il divario attuale, ma anticipare la domanda, cercando di creare un’offerta turistica in grado di mantenere lo stesso livello di competitività nel tempo”.

Lo sviluppo di un “piano turistico montano destagionalizzato porterebbe il territorio pannese a diventare un volano per un modello economico nuovo e duraturo”, secondo la Giunta De Cotiis.

L’Amministrazione comunale ha programmato opere che “intersecate tra di loro creeranno un forte impatto di sviluppo economico e occupazionale sull’intero territorio”. E tra queste opere spicca il Volo dell’Angelo, al fine di “incrementare gli afflussi turistici e portare benefici economici alle attività commerciali e all’intera popolazione”.

Il Comune di Panni, in relazione alla posizione geografica, essendo localizzato in posizione strategica, quasi in corrispondenza tra tre regioni - Puglia, Campania e Basilicata – ritiene di avere un bacino d’utenza abbastanza ampio.

Lo studio di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dell’impianto aereo zip-line è stato redatto dal responsabile dell’Ufficio Tecnico. La spesa ammonta a circa 875mila euro.

Il punto di partenza era stato individuato in area Castello a Levante, l’arrivo in località Serra.