Cinque compagnie volevano il Gino Lisa: perché a spuntarla è stata la Lumiwings

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, parla delle altre offerte arrivate in risposta al bando per il Gino Lisa di Foggia

Erano cinque le compagnie che avevano risposto all’avviso pubblico per lo sviluppo del traffico aereo da e per l’aeroporto di Foggia pubblicato lo scorso 22 marzo da Aeroporti di Puglia, seguito da un’altra call. “Avevano tutte programmi diversi tra loro – spiega il presidente di Adp Antonio Vasile - In alcuni casi, destinazioni meno rilevanti, tratte più corte, in altri casi, il costo del biglietto era molto più elevato e anche quello del contributo, e qualche major più blasonata proponeva voli dal 2024, ovvero con il tempo necessario per completare la caserma dei vigili del fuoco”.