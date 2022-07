"Novità nell'aria" per il Gino Lisa: Foggia compare tra le destinazioni di Lumiwings, in copertina il Gargano

La cartina delle nuove destinazioni e le immagini di Foggia, Catania, Verona, Torino e Milano sono comparse sul sito di Lumiwings. “Ci sono novità nell’aria! Stiamo aggiornando il sito”, aveva annunciato due giorni fa sui social la compagnia aerea greca che, da settembre, opererà i voli dall’aeroporto Gino Lisa.

Per il capoluogo dauno è stata scelta una foto della Chiesa di San Francesco Saverio, la chiesa delle colonne, che si staglia dietro la fontana di piazza XX Settembre. Ma già dal primo restyling nella homepage è chiara la volontà di promuovere la destinazione Gargano: in copertina, infatti, ci sono Monte Sant’Angelo, con il Santuario di San Michele Arcangelo, Peschici, Vieste e San Giovanni Rotondo con la chiesa di San Pio da Pietrelcina.

Non è ancora possibile ‘esplorare’ le destinazioni e non si può ancora prenotare, ma il layout già stuzzica la curiosità. “In questo periodo si sta definendo la programmazione. A breve ci saranno ulteriori informazioni”, hanno spiegato da Lumiwings in risposta alle sollecitazioni sull’attivazione dei voli. Sergio Venturino, presidente del Comitato Vola Gino Lisa, ha contribuito a soddisfare le richieste degli utenti spiegando che il sito è “sottoposto a test”.

Lo scorso 1 giugno, Chiara Rebughini, commercial director del vettore battente bandiera greca, in un’intervista rilasciata a FoggiaToday, aveva fatto sapere che c’era “tanto interesse” da parte dei potenziali passeggeri che aveva contattato la compagnia per informazioni, e che di lì a breve sarebbe stato possibile prenotare i voli.