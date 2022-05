Vieste esulta per l'aeroporto, primi effetti estate 2023: "Servono rotte internazionali e voli low cost"

A Vieste, regina dell'estate in Puglia con quasi 2 milioni di presenze registrate lo scorso anno, apprezza gli sforzi compiuti da Regione e Adp per l'attivazione dei collegamenti da e per il Gino Lisa di Foggia con voli per Milano Malpensa, Torino Caselle, Verona-Villafranca e Catania-Fontanarossa, "un grande e incoraggiante risultato per tutto il sistema turistico del Gargano". Sarà la compagnia aerea greca nata nel 2015, la Lumiwings, ad occuparsene.

In una nota congiunta, l'assessore al Turismo della città del faro Rossella Falcone e la presidente del consorzio Gargano Mare, Mariella Nobiletti, evidenziano che l'attivazione dei voli, "non servirà a “vendere” la stagione estiva ormai già partita, ma certamente da ottobre in poi potremo aprirci al mercato degli individuali e di tutti coloro che vorranno scegliere il nostro territorio per trascorrere un semplice fine settimana, aiutandoci ad avviare il percorso per la tanto decantata destagionalizzazione. Inoltre aiuterà anche cittadini ed imprenditori a spostarsi più celermente per motivi di lavoro o per turismo".

I primi effetti la prossima estate, "grazie alla promozione che gli operatori del settore turistico e le amministrazioni potranno fare di questa nuova infrastruttura nelle fiere e tra i loro clienti nella programmazione della prossima stagione" aggiungono.

E' un punto di partenza, non un traguardo raggiunto. La parola passa agli operatori economici. Tuttavia, secondo Falcone e Nobiletti, "accanto ai collegamenti nazionali, inoltre, il nostro territorio ha bisogno anche di rotte internazionali, per le quali auspichiamo che si cominci a lavorare presto. E di voli low cost, da attrarre con il contributo fondamentale dei tour operator"