Il risveglio primaverile del Gino Lisa: chiesti voli per Sicilia, Sardegna e Veneto

Nel mese di marzo l'aeroporto Gino Lisa di Foggia ha fatto registrare ottantatré movimenti aerei, di cui 62 voli di aviazione commerciale e ventuno di aviazione generale, un incremento del 10% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, dell'8.06% rispetto al mese precedente.

Il comitato 'Vola Gino Lisa' presieduto da Maurizio Antonio Gargiulo commenta il report di Assaeroporti”, evidenziando il dato di 2761 passeggeri, ossia il 18,8% in più rispetto all'anno scorso. L'incremento rispetto al mese di febbraio 2024 è stato invece del 21,9%. In media, volano da e per lo scalo foggiano, 40,5 passeggeri per volo, con un indice di riempimento di circa il 37%. "Da questi numeri, dai quali abbiamo volutamente tenuto fuori quelli di aviazione generale per i confronti, si evince che il nostro aeroporto ha risposto discretamente per il mese di marzo 2024, registrando quel risveglio primaverile che, in maniera diversamente proporzionale, hanno tutti gli aeroporti italiani rispetto ai mesi invernali di gennaio e febbraio".

"Per meglio comprendere quanto effettivamente, in percentuale, possa aver inciso l’incremento dei voli sull’aeroporto di Milano Linate rispetto all’aeroporto di Milano Malpensa, con i dati frammentari in nostro possesso, ci dobbiamo necessariamente riservare di conoscere i dati ufficiali di Assaeroporti del mese di aprile che saranno resi noti solo a fine maggio e solo allora, infatti, si potrà esprimere un vero bilancio. A fine maggio, oltretutto, saranno riportati, in maniera comprensiva, anche i dati dell’aeroporto di Orio al Serio che, a nostro modo di vedere, almeno per il primo mese, non ha riservato dati eccezionali"

I dati positivi di Milano Linate, soprattutto dell’ultima settimana di marzo, secondo il comitato Vola Gino Lisa, risentono del movimento dovuto alle festività di Pasqua.

Rallegrati dalla notizia della riattivazione dei voli da e per Torino, gli attivisti pro aeroporto si aspettano un collegamento con la Sicilia e con la Sardegna: di nuovo Catania o Palermo, Olbia o Cagliari: "Anche l’aeroporto di Venezia o Treviso (in luogo di Verona, operato lo scorso anno) potrebbe essere un interessante collegamento estivo, visto che attualmente il Nord Est non è molto servito dalla Puglia".