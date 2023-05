Un fiume di gente al Villaggio Coldiretti: "È importante mostrare quanto lavoro c'è dietro ai nostri prodotti"

Si concluderà questa sera, a Bari, la tre giorni del Villaggio Coldiretti in Puglia e che ha visto la presenza di tutta la Coldiretti di Foggia. Un evento che, nella nostra Regione, mancava da 5 anni e vide, nell'edizione 2018, circa 600mila visitatori. Quest'anno, complice la domenica alla vigilia del primo maggio, la mole di visitatori è stata sicuramente maggiore.

L'evento di Coldiretti nasce per incontrare il cliente finale, per conoscere e far conoscere le proprie realtà. Come spiega Mario De Matteo, imprenditore e agricoltore di Ordona, "in giornate come queste è importante far conoscere al cliente quanto lavoro c'è di anno in anno, le progettualità per il futuro e far capire quale sia il valore del nostro lavoro".

Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia, ha spiegato quanto sia stato importante e quanto sia riuscito questo incontro tra produttore e consumatore finale, per far meglio conoscere il valore del prodotto che arriva sulle nostre tavole.