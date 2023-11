Vigilia più sobria in vista: sì ai dj set, ma rispettando le regole

Il tradizionale aperitivo della Vigilia è salvo, ma si festeggerà rispettando le regole. Circolava voce che i dj set fossero banditi. In realtà, in una riunione del Comune di Foggia con le associazioni di categoria sarebbero emerse solo alcune raccomandazioni.

A quanto risulterebbe da una verifica degli uffici competenti, infatti, l’anno scorso sarebbero state rilasciate solo due autorizzazioni. L’attuale amministrazione non avrebbe alcuna intenzione di chiudere un occhio e ha comunicato alle associazioni di categoria che gli esercenti interessati a organizzare musica live e dj set dovranno presentare per tempo la domanda di autorizzazione, vale a dire la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività).

Si prevede un 24 dicembre meno caotico, per quanto appaia piuttosto improbabile che si possano rigettare le richieste.

Pare, insomma, che a Palazzo di Città abbiano accolto di buon grado l’invito formulato dall’ex candidato sindaco Antonio De Sabato ad una Vigilia all’insegna della sobrietà, scongiurando le degenerazioni, senza rinunciare a musica e pizze fritte.

Il neoeletto consigliere comunale suggeriva solo qualche giorno fa di regolamentare gli spazi prospicienti le attività per evitare che si trasformino in discoteche a cielo aperto, individuando, ad esempio, specifiche aree per i concerti.

Alcuni commercianti, poi, osteggerebbero il modello Vigilia in voga negli ultimi tempi perché impedirebbe gli ultimi acquisti.

L’affollata Vigilia di Natale, con fiumi di persone che attraversano le vie del centro, però, vale la pena ricordarlo, è uno dei pochi eventi che negli anni ha attirato gente dai comuni vicini e incuriosito anche oltre i confini provinciali.

E se le degenerazioni sono sempre deprecabili, spegnere la musica e la festa sarebbe un peccato.

Quel che è certo, per il momento, è che tornerà la Fiera di Natale in piazza Giordano, dall’8 dicembre al 6 gennaio, con 12 chioschi di legno.

In più, il Comune ha acquistato decorazioni luminose per 2.500 euro, che potrà riutilizzare anche in futuro, da posizionare nelle sue sedi e in alcuni “luoghi strategici di aggregazione” come il parco urbano Campi Diomedei.

Inevitabilmente, l’organizzazione è partita in ritardo, ma Foggia non dovrà rinunciare all’atmosfera delle festività: nei prossimi giorni, a Palazzo di Città, sarà presentato il primo Natale targato Episcopo.